«Уволили посредственную актрису»: озвучена причина изгнания Хаматовой из Рижского театра

Актрису Чулпан Хаматову уволили из Рижского театра из-за незнания латышского. Об этом сообщил Михаил Шахназаров в эфире шоу «Полный абзац».

Летом 2024 года стало известно об увольнении Чулпан Хаматовой из Нового Рижского театра. Сообщалось, что актриса не смогла влиться в новую труппу. Михаил подтвердил напряженные отношения Чулпан с коллегами. По его словам, актеров не устраивали ее высокие гонорары. Также еще одной причиной для увольнения стало незнание языка.

«Уволили достаточно посредственную актрису, которая плохо играла на латышском языке. А другие актеры были не слишком довольны высокими гонорарами Чулпан», — высказался Шахназаров.

Отметим, что специально для Чулпан было задумано несколько постановок. Сама же Хаматова заявила, что ее никто не увольнял. По словам знаменитости, у нее закончился контракт, который она не стала продлевать из-за наличия проектов в Европе.

Ранее сообщалось, что латвийский режиссер выгнал Чулпан Хаматову из театра за высокие гонорары. Подробности читайте в этой новости.

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