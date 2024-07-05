Kp.ru: 75-летняя Алла Пугачева с семьей переезжает в дом с охраной в Юрмале

75-летняя певица Алла Пугачева с семьей переезжает в дом с охраной в Юрмале. Об этом сообщает Kp.ru.

По информации источника, уже через несколько дней Пугачева будет в Юрмале. Там для нее уже подготовили арендованный дом с видеонаблюдением и охраной. Сообщается, что артистка переживает за свою безопасность. Теперь семейство публикует кадры с мероприятий и выступлений с «опозданием».

Уточняется, что сначала в Юрмалу прилетят Пугачева и дети, а через несколько дней — ее супруг. Звездная пара пробудет там до середины августа из-за запланированных выступлений юмориста. По данным источника, самый дорогой билет на его концерт стоит 14 тысяч.

На данный момент Пугачева находится на Кипре, где у нее имеются апартаменты за миллиард рублей в элитном ЖК.

Ранее сообщалось, что Пугачева задумалась о разводе из-за поведения супруга в эмиграции. Подробности читайте в этой новости.

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