Опубликовано 25 июня 2024, 19:13
1 мин.
Выяснилось, за что латвийский режиссер выгнал Чулпан Хаматову из театра
«Абзац»: латвийский режиссер выгнал Чулпан Хаматову из театра за высокие гонорары.
© Starface.ru
Латвийский режиссер, художественный руководитель Нового Рижского театра Алвис Херманис выгнал актрису Чулпан Хаматову за высокие гонорары. Другие сотрудники театра были недовольны заработком артистки.
О причинах увольнения сообщило издание «Абзац».
По его информации, сотрудники театра видели посредственную игру Хаматовой. За работу она получала «за троих».
Издание отмечет, что в начале лета 2023 года с актрисой перезаключили договор. Ее заработок увеличился до 1200 евро в месяц. До этого он составлял 800 евро.
Ранее сообщалось о реакции Хаматовой на увольнение. Актриса заявляла, что чувствует обиду. По ее словам, «пузыри» двух стран не пересекаются даже в культуре. Что подразумевала Хаматова, непонятно.
Источник фото:Starface.ru
Источник:Издание «Абзац»
Автор:Лилия Караева