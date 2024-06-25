НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 25 июня 2024, 19:13
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Выяснилось, за что латвийский режиссер выгнал Чулпан Хаматову из театра

«Абзац»: латвийский режиссер выгнал Чулпан Хаматову из театра за высокие гонорары.
Выяснилось, за что латвийский режиссер выгнал Чулпан Хаматову из театра

© Starface.ru

Латвийский режиссер, художественный руководитель Нового Рижского театра Алвис Херманис выгнал актрису Чулпан Хаматову за высокие гонорары. Другие сотрудники театра были недовольны заработком артистки.

О причинах увольнения сообщило издание «Абзац».

По его информации, сотрудники театра видели посредственную игру Хаматовой. За работу она получала «за троих».

Издание отмечет, что в начале лета 2023 года с актрисой перезаключили договор. Ее заработок увеличился до 1200 евро в месяц. До этого он составлял 800 евро.

Ранее сообщалось о реакции Хаматовой на увольнение. Актриса заявляла, что чувствует обиду. По ее словам, «пузыри» двух стран не пересекаются даже в культуре. Что подразумевала Хаматова, непонятно.

Источник фото:Starface.ru
Источник:Издание «Абзац»
Автор:Лилия Караева
Теги:
актриса
гонорар
Чулпан Хаматова