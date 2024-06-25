Выяснилось, за что латвийский режиссер выгнал Чулпан Хаматову из театра

Латвийский режиссер, художественный руководитель Нового Рижского театра Алвис Херманис выгнал актрису Чулпан Хаматову за высокие гонорары. Другие сотрудники театра были недовольны заработком артистки.

О причинах увольнения сообщило издание «Абзац».

По его информации, сотрудники театра видели посредственную игру Хаматовой. За работу она получала «за троих».

Издание отмечет, что в начале лета 2023 года с актрисой перезаключили договор. Ее заработок увеличился до 1200 евро в месяц. До этого он составлял 800 евро.

Ранее сообщалось о реакции Хаматовой на увольнение. Актриса заявляла, что чувствует обиду. По ее словам, «пузыри» двух стран не пересекаются даже в культуре. Что подразумевала Хаматова, непонятно.