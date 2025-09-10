Увеличил гонорар на 2 млн: сколько зарабатывает Газманов, попавший в тренды Сети

Олег Газманов и его хореография 1994 года залетели в тренды. Сразу после этого гонорар артиста вырос на 2 млн рублей. О заработках Газманова сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

В Сети стало популярно видео с номером Газманова под песню «Я по жизни загулял». Теперь подростки разучивают его хореографию, снимают видео и покупают билеты на концерты. Как стало известно SHOT, сейчас график выступлений артиста расписан до конца года. Если раньше за 45-минутное выступление он брал 5 млн, то теперь увеличил до 7.

Напомним, до Олега Газманова в трендах была Татьяна Буланова и ее номер под песню «Один день».

