Певец Олег Газманов попал в больницу после концерта на Камчатке

Певец Олег Газманов оказался в Елизовской районной больнице после выступления на ярмарке «Елизовская осень». Артист пришел в медучреждение сам — он рассказал, что сильно ударил палец на ноге.

Врачи сделали артисту рентген и заверили, что ничего серьезного у него нет. В Сети также появились снимки Газманова с персоналом больницы — на кадрах видно, что музыкант стоит довольный в окружении медсестер.

Напомним, Олегу Газманову — 74 года. Несколько лет назад артист жаловался на хроническую бессонницу, которая не лечится препаратами и опухоль в горле, которую ему удалось победить.

