«Пытается монетизировать свою историю»: раскрыты все источники дохода вышедшего по УДО Ефремова

Михаил Ефремов после выхода по УДО нашел работу в театре Никиты Михалкова. Он задействован в спектакле «Без свидетелей», премьера которого запланирована на 2026 год. Сам актер не комментирует новости о себе и отказывается от общения с прессой после ИК. Как оказалось, Ефремов не сидит без дела. Помимо театра Михалкова, он задействован в съемках двух проектов. Об этом сайту «Страсти» рассказал продюсер Сергей Дворцов.

«Ефремов пытается монетизировать свою историю, безусловно. Он сейчас снимется в двух кинокартинах, играет одну из главных ролей. Михаил поменял райдер, условия своей работы с кинокомпаниями. Срок пошел ему на пользу в каком-то смысле. Он начинает жизнь с чистого листа», — высказался продюсер.

Сергей отметил, что не все коллеги рады возвращению Ефремова в профессию. Кто-то принципиально избегает встреч с актером и отказывается с ним работать на одной площадке, а кто-то, наоборот, готов предложить ему большой гонорар.

«Отнеслись неоднозначно. Кто-то его принимает, а кто-то отказывается сотрудничать, сниматься, дружить. Но есть и те, кто готов актера видеть, платить гонорар от трех миллионов в день», — пояснил Сергей.

Также Дворцов предположил, что Ефремов планирует заработать на интервью. Вероятно, его длительное молчание можно приравнять к попытке увеличить стоимость эксклюзивной истории о жизни после смертельного ДТП.

«Его молчание можно приравнять к попытке увеличить стоимость интервью. История Михаила неоднозначная, за эксклюзив у нас даются большие суммы», — сообщил Дворцов.

Напомним, что в личной жизни Михаила тоже произошли изменения. Актер развелся с пятой женой Софьей Кругликовой после 23 лет брака. Поговаривают, Ефремов увлекся актрисой Дарьей Белоусовой.