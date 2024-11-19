Увеличил ценник на 3 млн: раскрыт гонорар готовящегося к свадьбе Лепса

62-летний певец Григорий Лепс поднял цену на выступления до 11 млн. С прошлого года он подорожал на 3 млн рублей. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

В распоряжение источника попал райдер Лепса. Артист просит перелет на частном самолете, алкогольные напитки, пепельницу и банку меда в гримерку. Также ему необходимо оборудованное место для врача-фониатра, аптечки, состоящей из спрея для носа, лекарства от аллергии и персикового масла.

Григорий беспокоится и о своей охране. Он просит, чтобы к нему не пускали журналистов и поклонников.

На данный момент ни певец, ни его представители не комментировали обновленный райдер.

Ранее Григорий Лепс рассказал, что планирует сыграть свадьбу с 18-летней Авророй Кибой следующим летом. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что 91-летнему режиссеру Александру Митте присвоили паллиативный статус.