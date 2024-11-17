«К тому времени не рассыплюсь»: Лепс рассказал, когда женится на молодой возлюбленной

Летом Григорий Лепс вышел в свет с новой спутницей — 18-летней Авророй Кибой. Общественность смутил возраст избранницы артиста, но он, кажется, совершенно и не думает волноваться на эту тему. Более того, исполнитель хита «Рюмка водки» признался, что хочет жениться на девушке и даже обозначил дату свадьбы.

Если раньше артист уходил от ответа, когда состоится бракосочетание, теперь он решил приоткрыть завесу тайны.

«Когда свадьба? Рассчитываю, что летом. Надеюсь, к тому времени не рассыплюсь», — приводит слова певца StarHit.

Напомним, что девушка получает образование в Лондоне, пока певец живет и активно работает в Москве. Григорий в интервью рассказывал, что ждет возлюбленную и готов подарить ей «10 лет счастливой жизни». Он также заявил о том, что хочет детей.

Ранее Григорий Лепс пришел с Авророй Кибой на шоу Comedy Club на ТНТ. Ведущие пошутили на тему разницы в возрасте у знаменитостей.