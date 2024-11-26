Назвали «аморальным чудовищем»: Запашный подал в суд на Telegram-канал

В суд поступил иск руководителя Большого Московского госцирка Эдгарда Запашного. Ответчиком значится Telegram-канал.

Причина подачи искового заявления – распространение недостоверных сведений, в частности, посты, которые создают мнение о нем как об «аморальном чудовище».

Ответчиком выступает Telegram-канал «Цирковые». Дело будет рассматривать Гагаринский районный суд, уточняет РБК.

Пока исковое заявление оставлено без движения. В нем обнаружили процессуальные нарушения. Запашному предстоит исправить их в установленные сроки.

Иск Запашного последовал после обращения в суд зоозащитника Юрия Корецких. Он обвинил Запашного в распространении порочащих сведений. Суд назначил лингвистическую экспертизу, пишет ТАСС.

В сентябре сообщалось, что Запашные проиграли суд на 485 тыс. рублей.