Филипп Киркоров сделал неожиданное признание о своем рождении

Певец Филипп Киркоров рассказал о важности семейных ценностей в жизни, а также признался, что родился мертвым.

«Вы знаете, что мертвым родился? Да. Пуповина вокруг шеи обмоталась. На свет появился, не дыша… А потом вдох, и столько любви обрушилось на меня», - разоткровенничался Киркоров в новом номере журнала Psychologies.

57-летний артист также рассказал, что рано потерял сначала бабушку, а потом мать. Он долгое время не мог справиться с горечью утраты и чувством внутреннего одиночества, поэтому слишком увлекся погоней за славой и победами.

«Так долго я бежал, что уже бег этот надоел. Пришла скука, а скука и уныние – большой грех», - отметил исполнитель хита «Цвет настроения синий».

Он также добавил, что взвешивает каждый свой поступок с мыслью, как это оценят дети и отец, Бедрос Киркоров.

Ранее Филипп Киркоров похвастался кубиками пресса и тату в короткой майке на сцене. 57-летний артист удивил россиян своей физической формой.