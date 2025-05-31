«Дальше начинается осуждение»: Светлана Бондарчук заявила, что страдала в браке с Федором

Светлана Бондарчук заявила, что страдала в браке с Федором.

Телеведущая призналась, что до сих пор сталкивается с предвзятым отношением со стороны общества из-за ее отношений с режиссером: многие ее достижения все еще вызывают сомнения у людей.

Однако Светлана подчеркнула, что еще до брака с Федором имела успешную модельную карьеру. Но тогда популярность не была такой большой.

«Безусловно, я всегда страдала. Я была известна, скажем, в узких кругах, но когда ты уходишь из этого круга… Тогда все нормально, тогда никого ничего не волнует. Но когда ты идешь дальше и становишься больше, чем это количество людей, то там дальше начинается осуждение», — разоткровенничалась Светлана в беседе с Сергеем Минаевым в YouTube-шоу «Света вокруг света».

По словам Бондарчук, ей до сих пор пишут о том, что она ничего не может делать без помощи важных людей. Но Светлана считает, что ей проще поблагодарить тех, кто ее поддерживает, нежели объясниться перед хейтерами.

Кроме того, телеведущая с теплотой вспоминает брак с Федором Бондарчуком, выражая ему благодарность.

«Я все равно безмерно благодарна даже Федору, что он же мне тоже дал возможность. Я познакомилась с людьми, с которыми при других обстоятельствах, возможно, я не познакомилась бы», — подчеркнула модель.

Ранее мы писали о том, что Паулина Андреева впервые вышла в свет после развода с Федором Бондарчуком.