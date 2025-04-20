«Теперь я не могу там спать»: Юлия Барановская рассказала, что ее держит в страхе питомец детей

Телеведущая Юлия Барановская пожаловалась на необычное увлечение троих ее детей, рожденных в гражданском браке с футболистом Андреем Аршавиным. Она призналась, что наследники любят экзотическую живность, которую содержат дома.

В частности, в 2023 году в особняке Барановской поселился полутораметровый питон по кличке Бананчик. Змея держит в страхе телеведущую, наблюдая за ней из террариума в гостиной.

«Я раньше могла прийти с работы очень поздно и заснуть на диване в гостиной. Теперь я не могу там спать, потому что ночью гуляет желтый питон. Я даже на диван лечь не могу. Меня это стекло террариума от страха не спасает», - разоткровенничалась Юлия в шоу «Ты не поверишь!» на НТВ.

Как призналась теледива, она боится однажды проснуться в объятиях питона, который периодически сбегает из своего террариума и свободно ползает по дому.

Кроме того, холодильник Барановской забит мышами и другими лакомствами для экзотического любимца детей.

«Я открываю морозилку, там лежат мыши в пакете. Они специально выращенные, с определенными добавками», - рассказала Юлия, добавив, что перед кормлением все семейство сначала греет мышей феном, так как змеям нельзя холодное.

Ранее Юлия Барановская угодила в скандал в эфире шоу «Мужское / Женское» на Первом канале. Зрители резко осудили знаменитость за ее грубое поведение и унижения героя.