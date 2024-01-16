«Устала от обмана»: в семье Нюши произошел разлад

Певица Нюша сняла обручальное кольцо и решила отписаться от мужа в соцсети. Об этом сообщает Telegram-канал Только никому.

По информации источника, исполнительница хита «Цунами» перестала носить обручальное кольцо. Это подтверждают ее новые снимки, на которых она запечатлена без украшения. Кроме того, последняя совместная фотография с мужем была опубликована в ноябре 2023 года. Примечательно, что с недавних пор супруги не подписаны друг на друга в соцсети.

На возможный разлад в семье намекает и новый хит Нюши. В композиции звучат строки: «Устала я от обмана, мало ли ты знаешь. Грусть сводит с ума. Путаюсь, но даю тебе попытку».

На данный момент артистка никак не комментировала произошедшую ситуацию.

Напомним, что певица вышла замуж за Игоря Сивова в 2017 году. Она родила от бизнесмена дочь Серафиму и сына Саффрона.

Ранее мы писали о том, что певица Нюша стала заслуженной артисткой Туркменистана и удалила все публикации в своем блоге. Подробности смотрите в этой статье.

Также сообщалось о том, что Александр Рогов стал новым ведущим шоу «Модный приговор».