Певица Нюша стала заслуженной артисткой Туркменистана и удалила все публикации в своем блоге
Певице Нюше нашли нужным присвоить звание заслуженной артистки Туркменистана.
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Певице Нюше (настоящее имя Анна Шурочкина) присвоено почетное звание «Заслуженная артистка Туркменистана». Об этом артистка рассказала на своей страничке в Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ).
Артистка поблагодарила Туркменистан за оказанную любовь, гостеприимство и присвоение почетного звания.
«Счастье выступать на вашей земле и дарить вам мое творчество», — написала Нюша.
Интересно, что певица также удалила все публикации на своей странице, оставив лишь несколько последних постов.
Согласно документу, почетное звание присвоено российской певице за особые заслуги в укреплении дружбы, братства, добрососедства и сотрудничества между народами Туркменистана и России, а также за вдохновенный талант и успехи в развитии музыкально-песенного искусства, пишет TURKMENISTAN.RU.
В последнее время Нюша редко выступает и выходит в свет. Как призналась артистка, 2023 год стал для нее годом внутренней перестройки, итогом которой стало твердое решение вернуться на сцену.