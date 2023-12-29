Певица Нюша стала заслуженной артисткой Туркменистана и удалила все публикации в своем блоге

Певице Нюше (настоящее имя Анна Шурочкина) присвоено почетное звание «Заслуженная артистка Туркменистана». Об этом артистка рассказала на своей страничке в Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ).

Артистка поблагодарила Туркменистан за оказанную любовь, гостеприимство и присвоение почетного звания.

«Счастье выступать на вашей земле и дарить вам мое творчество», — написала Нюша.

Интересно, что певица также удалила все публикации на своей странице, оставив лишь несколько последних постов.

Согласно документу, почетное звание присвоено российской певице за особые заслуги в укреплении дружбы, братства, добрососедства и сотрудничества между народами Туркменистана и России, а также за вдохновенный талант и успехи в развитии музыкально-песенного искусства, пишет TURKMENISTAN.RU.

В последнее время Нюша редко выступает и выходит в свет. Как призналась артистка, 2023 год стал для нее годом внутренней перестройки, итогом которой стало твердое решение вернуться на сцену.