Устала от хейта: Екатерина Варнава призвала недовольных ее высказываниями и худобой отписаться в соцсетях

Российская юмористка и актриса Екатерина Варнава опубликовала пост в своем блоге с призывом отписаться от него. Знаменитость обратилась к тем, кому не нравится ее худоба или высказывания.

По всей видимости, Варнава устала от комментариев, в которых люди обсуждают ее внешний вид и позицию в целом. Так, недавно актриса вновь похвасталась своей худобой, а также вспомнила президента Украины Владимира Зеленского и назвала его хорошим человеком.

«Всегда есть возможность подписаться, всегда есть возможность отписаться, всегда есть возможность пролистать вместо того, чтобы выливать агрессию на человека, на других. Выбирайте лучшую добрую версию себя… особенно в сегодняшнее время», — написала знаменитость.

Ранее стало известно, как живет звезда Comedy Woman Екатерина Варнава в эмиграции. Актриса избавилась от недвижимости в Москве, чтобы обосноваться на Кипре.