Депрессия, проблемы с алкоголем и новая любовь: как живет звезда Comedy Woman Варнава в эмиграции

Звезда Comedy Woman Екатерина Варнава рассказала о переезде на Кипр. Она призналась, что продала квартиру в Москве, а все деньги вложила в свое шоу, на котором теперь пытается зарабатывать деньги. Подробности она раскрыла в интервью Solovey Mag.

По словам Екатерины, решение о переезде она приняла после одного из мероприятий в стране. Она отработала корпоратив и поняла, что хочет остаться. Квартиру Екатерина нашла довольно быстро и переделала ее под себя.

«Теперь я просыпаюсь и первым делом иду на балкон поливать деревья, протирать листочки. В общем, мне сорок, и я наконец успокоилась», - поделилась Варнава.

Все деньги юмористка вкладывает в свое кабаре-шоу. Билеты на концерты стоят около 3 тысяч долларов. А в День Святого Валентина удалось продать места за 10 тысяч евро.

Однако за последние годы Варнава столкнулась и с серьезными психологическими проблемами. Она призналась, что из-за неудач в карьере она впала в депрессию, из-за которой не хотела вставать с кровати. В какой-то момент артистка даже начала постоянно пить алкоголь. Справиться с этим состоянием Екатерина смогла только благодаря возлюбленному, которого скрывает.

«Этот человек протянул мне руку помощи. Мы до сих пор вместе. Мы не афишируем наши отношения, я больше не хочу», - рассказала Варнава.

Сейчас артистка на постоянной основе живет на Кипре. Единственную квартиру в Москве она продала и не жалеет об этом. По словам Екатерины, все деньги со сделки она вложила в шоу, поэтому у нее нет «подушки безопасности».

Ранее Екатерина Варнава подверглась критике за излишнюю худобу.