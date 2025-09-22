«Очень хороший»: Варнава поделилась воспоминаниями о Владимире Зеленском

Российская юмористка Екатерина Варнава поделилась воспоминаниями о Владимире Зеленском до того, как он стал президентом Украины. Артистка рассказала о работе с ним над фильмом «8 первых свиданий».

Варнава подчеркнула, что знала Зеленского в «прошлой жизни», имея в виду его карьеру в шоу-бизнесе, и не общалась с ним после его прихода в политику. По словам звезды Comedy Woman, он был одним из самых профессиональных партнеров по съемочной площадке, который с большой заботой относился к обслуживающему персоналу. Екатерина подчеркнула, что прекрасно общалась с Владимиром.

«Он очень хороший артист, продюсер и человек. И жена у него прекрасная… Это мы говорим про прошлую жизнь», — рассказала юмористка YouTube-каналу Radio Van.

Екатерина считает, что Зеленский, вероятно, не планировал становиться политиком. Кроме того, она усомнилась, что подобный сценарий возможен в России, заявив: «Никто бы из комиков не пошел бы на такое».

Варнава продала свою квартиру в Москве и сейчас живет на Кипре.

Напомним, Екатерина Варнава призналась, что не собирается становиться мамой. Артистка хочет сосредоточиться на построении карьеры.