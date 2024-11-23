«Устала»: Ксения Бородина обиделась на возлюбленного, снявшего ее спящей на пляже

Ксения Бородина обиделась на бойфренда, снявшего ее спящей на пляже.

Сейчас телеведущая находится в Арабских Эмиратах, где она отдыхает вместе со своим молодым человеком Николаем Сердюковым. Звездная пара не перестает делиться романтичными моментами с поклонниками, поэтому постоянно выставляет совместные кадры и видео.

На этот раз Ксения решила устроить красивую и элегантную фотосессию, где она позировала в белом купальнике, демонстрируя не только свой загар, но и стройную фигуру. Артистка выставила снимки с удачными ракурсами, которые оценили ее подписчики. Однако мужчина Бородиной решил показать девушку с другой стороны.

Так, Сердюков опубликовал в личном блоге видео, на котором запечатлена телеведущая, заснувшая на лежаке с книгой в руках. Несмотря на то, что кадр получился не очень профессиональным и качественным, Ксения выглядела прекрасно. Но Николай все же пошутил на эту тему и подчеркнул, что чтение действительно утомляет.

Поступок мужчины Ксения уже успела иронично прокомментировать в социальных сетях, упрекнув при это Николая, не оценившего старания возлюбленной.

«Когда ты стараешься, делаешь красивые фото, устала. Но есть твой мужчина, который всегда выставит тебя такой. Обожаю. Зато реальность», — подчеркнула Бородина в блоге.

Ранее мы писали о том, что Ксения Бородина рассказала о дружбе ее детей с дочкой Николая Сердюкова.

Также сообщалось, что Курбан Омаров отругал беременную жену из-за эмоций, которые могут плохо сказаться на ребенке.