Ксения Бородина сообщила, что ее дети подружились с дочкой Николая Сердюкова. Телеведущая рассказала о совместном досуге в соцсети.

В 2024 году Ксения подтвердила роман с Сердюковым, познакомив его с мамой и детьми от предыдущих отношений. Как выяснилось, Николай также познакомил Бородину со своей семьей. По словам знаменитости, им удалось всем подружиться. В соцсети она показала кадры, на которых ее дочь Теона играет с 5-летней наследницей Николая. Девочки увлеченно рассматривали подарки, полученные от взрослых.

«Мы не забываем радовать девочек. Счастью нет предела», — поделился Сердюков роликом вслед за Ксенией.

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