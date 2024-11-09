«Так нельзя!»: Курбан Омаров отругал беременную жену из-за эмоций, которые могут плохо сказаться на ребенке

Курбан Омаров отругал беременную плачущую жену из-за ее эмоционального поведения, которое в будущем может плохо повлиять на воспитание их общего ребенка.

Валерия опубликовала в личном блоге видео, на котором запечатлен конфликт с супругом. Возлюбленная пара решила устроить романтический ужин в ресторане, после которого она вышла прогуляться по территории с озером.

Валерия взяла с собой свою собаку, которую продержала практически все время на руках. Девушка объяснила, что не хочет выпускать питомца из рук из-за страха, что он может упасть в воду. По этой причине она сильно разволновалась и даже не смогла сдержать слез.

Однако Курбан не поддержал ее волнений, попросив отпустить собаку на прогулку. Кроме того, после этой ситуации мужчина заявил, что супруга скорей всего будет матерью, которая будет сильно опекать своего ребенка.

«Ты понимаешь, что ты будешь мать-наседка? Она плачет, потому что боится, что Мухтар здесь где-то упадет. Он что, дурак, туда прыгать? Лера, ты будешь матерью-наседкой, так нельзя! Тем более у тебя пацан. Положи собаку, дай ему быть мужчиной, дай ему погулять», — заявил Курбан в видео.

Напомним, что после скандального развода с телеведущей Ксенией Бородиной Курбан женился на Валерии, которая младше него. Но отношения с девушкой у них начались еще тогда, когда он был женат. Валерия сразу же ушла от мужчины, когда узнала о его семейном положении. Однако позже паре все же удалось построить крепкую семью.

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