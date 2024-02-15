«Устала бегать и просить»: Лада Дэнс рассказала о карьерных планах

Известная певица Лада Дэнс рассказала о планах открыть собственный музыкальный лейбл. Об этом сообщает NEWS.ru.

«Устала бегать постоянно и просить „возьмите, возьмите, возьмите“. У меня уже больше ста песен новых. Я хочу реализовать это все», — заявила артистка.

В то же время 57-летняя исполнительница отметила, что в настоящий момент реализовать ее идею сложно, поскольку на это требуется большое количество денег. Вдобавок Лада Дэнс подчеркнула, что сейчас трудно пробиться «через толщу» яркого контента.

Ранее Лада Дэнс раскрыла секрет своего похудения. По словам певицы, ей удалось похудеть благодаря занятиям на пилоне.

Также Лада Дэнс вспомнила, как во время учебы на первом курсе института она пела в ресторане.