«Я освоила пилон»: 57-летняя Лада Дэнс заметно похудела после аварии

57-летняя певица Лада Дэнс появилась в телешоу «Ну-ка, все вместе! Хором!» заметно похудевшей. Исполнительница объяснила, что ей удалось сбросить вес благодаря занятиям на пилоне.

Подробности приводит сайт Kp.ru.

Певица признала, что она поправилась после больницы. В тот период в ее жизни отсутствовали спорт и занятия на пилоне.

Дэнс рассказала, что освоила пилон с нуля, когда снимали клип.

«Сейчас я вернулась к занятиям. Занимаюсь для поддержки формы, для гибкости, для пластики», - поделилась артистка.

Она считает, что это необходимо для гармоничного вида на сцене рядом с коллективом, в котором есть девушки моложе. Помимо пилона и танцев, в жизни Дэнс есть место бегу и йоге, также она занимается с личным тренером.

Напомним, летом 2023 года Дэнс попала в аварию, после которой артистка долгое время восстанавливалась. В декабре стало известно о наличии у нее долга почти в 1 млн рублей.