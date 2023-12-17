«Пылинки сдували»: Лада Дэнс вспомнила, как в молодости на нее все молились

Лада Дэнс вспомнила, как, будучи на первом курсе института, она пела в ресторане. Об этом артистка рассказала в выпуске передачи «Привет, Андрей!».

Исполнительница проработала в ресторане четыре года. За это время она успела попробовать себя в разных жанрах. В репертуаре Лады Дэнс были песни Modern Talking, Виктора Цоя и Виктора Салтыкова.

Артистка отметила, что во время выступлений часто ломала язык, так как ей это казалось модным.

«Мы очень хотели быть такими фирменными. Ресторан был такой немного затухающий. Пришла я, а там такие дядьки, им ничего не надо», – делится она.

Хотя гости ресторана и называли Ладу Дэнс «новой певичкой», к ней хорошо относились.

«На меня все молились. Пылинки сдували. Кормили котлетками. Я растолстела там буквально через три месяца», - вспоминает звезда.

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