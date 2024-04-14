«Успокойтесь! Что вы смотрите за мной?!»: разгневанный Максим Галкин* обрушился на журналистов

Максим Галкин* (признан иностранным агентом на территории РФ) жестко ответил журналистам, уличившим его в переезде на Кипр. Шоумен, будучи в нетрезвом состоянии, сообщил, что не планирует покидать Израиль.

Недавно в Сети появилась информация о том, что Максим Галкин* уехал из Израиля и обосновался с семьей на Кипре. Юморист решил прокомментировать эти слухи и опубликовал в микроблоге видеоролик, на котором предстал перед подписчиками со стаканом алкоголя в руке.

«Слушайте, успокойтесь, в Израиле я. И ведь отслеживают! Вы же крупные издательства! Что же вы смотрите за мной? У вас новостей больше нет?!» – негодует шоумен.

В России у Галкина* и Пугачевой остался замок в деревне Грязь. На днях Стас Барецкий заявил, что стал новым хозяином владений, однако попасть в особняк музыканту не удалось, поскольку он забыл ключи. На обратном пути Барецкий решил зайти в цветочный магазин, чтобы подарить розы случайной прохожей, только вот вместо благодарности получил удар букетом по лицу.

Ранее мы писали, что покойный Евгений Кунгуров злоупотреблял алкоголем. Правду о пагубной привычке артиста раскрыл его друг Александр Морозов.

*признан иностранным агентом на территории РФ