«Он пил по-черному»: Александр Морозов раскрыл правду о пагубной привычке Евгения Кунгурова

Юморист Александр Морозов прокомментировал трагическую новость о смерти заслуженного артиста России Евгения Кунгурова. В эфире программы «Ты не поверишь!» на НТВ звезда юмористической передачи «Кривое зеркало» признался, что их с оперным певцом связывали не только рабочие, но и дружеские отношения.

«Он настолько был лучезарным светляком», — отметил Александр Морозов, вспоминая о Евгении Кунгурове.

Артист рассказал, что они с певцом проводили время вне работы. По словам Александра Морозова, они могли выпивать вместе и у них даже были совместные загулы, во время которых Евгений Кунгуров иногда чрезмерно увлекался спиртным. Это могло приводить к плачевным последствиям.

«Одно время пил он по-черному, он пил при мне. Мы вместе обошли все злачные ночники. Однажды он потерял все документы, жена с ним не разговаривала», — поделился артист.

Напомним, 8 апреля стало известно о внезапной смерти заслуженного артиста России Евгения Кунгурова. Тело певца обнаружили возле многоэтажки в Пресненском районе Москвы. Незадолго до этого супруга Евгения Кунгурова обратилась в полицию и рассказала, что получила от мужа странное сообщение, после чего он перестал выходить на связь.

Евгений Кунгуров — российский оперный и эстрадный певец (баритон), заслуженный артист России. Являлся постоянным солистом Калининградского музыкального театра, ведущим телепередачи «Романтика романса», участником проекта «Большая опера» на телеканале Культура, а также проектов «Голос» и «Один в один!» на Первом канале.

Ранее мы писали о том, что певец Сергей Пенкин заявил, что Евгения Кунгурова закодировали незадолго до смерти.