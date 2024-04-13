«Не попасть туда»: Стаса Барецкого избили у замка Пугачевой в деревне Грязь

Известный певец и шоумен Стас Барецкий пожаловался на то, что не смог попасть в купленный им замок Аллы Пугачевой, поскольку забыл ключи. Об этом сообщает NEWS.ru.

Стас Барецкий утверждает, что стал хозяином замка артистки, расположенного в деревне Грязь. Музыкант приехал осмотреть свои новые владения, однако не взял с собой ключи.

«Не попасть туда никак, и, честно, мы не холопы, но мы забыли ключи», – заявил Барецкий.

После этого шоумен захотел подарить букет случайной прохожей. Он купил две розы и попросил у девушки номер телефона, но в ответ получил не благодарность, а удар цветами по лицу.

Стас Барецкий отмечает, что, если у него так и не получится отыскать ключи от замка, то он может проникнуть на участок, используя черный вход.

Ранее продюсер Леонид Дзюник заявил, что песни Аллы Пугачевой перестанут слушать в России. По его словам, исполнительница ищет любую возможность заработать на россиянах после того, как покинула родину.