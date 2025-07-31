«Успокойся, несчастная женщина!»: Виктория Боня ответила на слухи о конфликте с отцом Смерфита

Виктория Боня разозлилась на Веронику Степанову из-за слов про конфликт с отцом Алекса Смерфита. Модель ответила психологу в соцсети.

В авторском шоу Степанова раскритиковала роман Бони с Алексом Смерфитом. По мнению психолога, знаменитости, которые имеют общую дочь, не смогли построить семью из-за легкомыслия Виктории. Якобы модель увлеклась другим мужчиной, и про ее роман узнал отец Алекса. В конце ролика психолог пришла к выводу, что модель не предназначена для серьезных отношений.

Узнав о критике, Виктория пришла в ярость. Она заявила, что психолог несчастна, поэтому распускает сплетни про знаменитых людей. По мнению Бони, у Вероники нет своих достижений.

«Успокойся, несчастная женщина! Ты кто? Что ты сделала в своей жизни? Ничтожная должна быть жизнь у таких, как ты, раз живешь только тем, что говоришь своим грязным языком про успехи других», — высказалась знаменитость.

Также Виктория попросила привести Веронику доказательства своих слов.

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