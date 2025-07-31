Любовник Полины Дибровой намерен отобрать у жены шестерых детей. Об этом сообщает Telegram-канал Светский хроник.

В распоряжение источника попали документы, согласно которым Роман Товстик не только подал на развод, но и собрался отобрать у жены шестерых детей. Спор о проживании наследников был открыт 25 июля.

Бизнесмен будет разводиться в мировом суде, а это значит, что делить имущество, нажитое в браке, он не собирается.

Напомним, семья Дмитрия Диброва угодила в скандал. По данным СМИ, телеведущий будет разводиться с Полиной после 16 лет брака из-за ее измены. Предполагаемым любовником модели стал Роман — муж близкой подруги Дибровой.

На данный момент ни Дмитрий, ни Полина не подтверждали сообщения об измене.

Ранее стало известно, как Дибров отреагировал на измену жены с другом семьи. Подробности читайте в этой новости.

Также мы писали, что жена предполагаемого любовника Полины Дибровой находится в подавленном состоянии из-за измены мужа.