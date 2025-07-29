Анна Калашникова объяснила, почему ее бывшего видят в обществе Виктории Бони. Слова знаменитости приводит mk.ru.

Экс-возлюбленного Анны, которого она называла гражданским мужем, стали замечать в обществе Виктории Бони. В Сети гадают, что связывает Ивана с моделью: любовь или дружба. Калашникова не стала отрицать, что знает о похождениях бывшего избранника. По мнению знаменитости, Иван «пошел по рукам».

«Мне присылают скрины публикаций в соцсетях и разных пабликах. Везде меня упоминают. Что делать, если мы были такой красивой парой. Но именно – были», — заявила Анна.

Калашникова отметила, что ее не интересует личная жизнь Ивана и Виктории. Она пожелала счастья им обоим.

Анна добавила, что не намерена комментировать и свою личную жизнь. По словам знаменитости, она, как и любая девушка, мечтает о большой семье и любимом муже.

«Я уверена, что у меня будет и свадьба, и дружная семья. Но больше я свои отношения показывать не планирую. Пусть люди сами уже додумывают», — резюмировала Анна.

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