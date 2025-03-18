Успенская заявила, что Филипп Киркоров подавлен горем из-за смерти отца

Российский певец Филипп Киркоров очень расстроен из-за смерти отца Бедроса Киркорова. Об этом рассказала пресс-секретарь исполнителя Екатерина Успенская.

«Конечно, он подавлен горем. Они были очень близки, как отец с сыном. Информации о похоронах нет, сейчас занимаемся этим вопросом. Скорее всего, похороны пройдут в пятницу», — приводит ее слова aif.ru.

Напомним — эстрадный певец и народный артист Российской Федерации Бедрос Киркоров скончался 18 марта. Ему было 92 года.

Ранее мы писали также о том, что коллега Киркорова-старшего по сцене Лев Лещенко назвал его «доброжелательным и благородным» человеком. По словам Лещенко, он пользовался большой любовью у представителей творческих трудов.