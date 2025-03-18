Филипп Киркоров сообщил о смерти 92-летнего отца Бедроса Киркорова

В возрасте 92 лет умер Бедрос Киркоров, отец певца Филиппа Киркорова. Печальную новость король поп-эстрады сообщил в своих социальных сетях.

Народный артист России ушел из жизни днем 18 марта.

«Я больше не ребенок. Сегодня ушел из жизни мой папа — Народный Артист России Бедрос Киркоров, но из сердца ты не уйдешь никогда», — написал экс-супруг Примадонны.

Соболезнования исполнителю хита «Цвет настроения синий» выразили Ольга Орлова, Сергей Лазарев, Михаил Галустян и другие звезды. Они охарактеризовали отца звезды как прекрасного человека и талантливого артиста.

Как пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT, артист скончался от остановки сердца. Причиной стали сердечно-сосудистые заболевания, с которыми он боролся последние несколько лет.

Напомним, что осенью прошлого года у Бедроса Киркорова появились осложнения из-за проблем с сердцем. Тогда врачи поставили артисту диагноз в виде сердечной недостаточности и оказывали необходимую медицинскую помощь. А уже перед Новым годом его сын на одном из мероприятии подчеркнул, что состояние отца удалось привести в норму.

Недавно певец Филипп Киркоров допустил, что у него могут быть тайные братья и сестры.