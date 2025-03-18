Лев Лещенко назвал Бедроса Киркорова доброжелательным и благородным человеком

18 марта Филипп Киркоров сообщил о смерти своего отца Бедроса Киркорова. Певец Лев Лещенко рассказал, каким был его коллега по цеху.

Лещенко выразил соболезнования по поводу смерти народного артиста. Певец уточнил, что не общался близко с Киркоровым-старшим, но находился с ним в товарищеских отношениях.

«Он был прекрасным, очень доброжелательным, благородным человеком, которого все очень любили наши», — заявил артист в разговоре с 360.ru.

Исполнитель хита «Прощай» был знаком с отцом короля поп-эстрады со времен учебы в ГИТИСе. Лещенко считает, что Бедрос Филиппович прожил очень долгую жизнь.

Напомним, Бедрос Киркоров умер в возрасте 92 лет. У артиста остановилось сердца из-за проблем с сердечно-сосудистой системой. У него остался один сын, Филипп Киркоров, рожденный в браке с Викторией Лихачевой.