«Ушла, забрав малютку»: Хилькевич приревновала дочь к няне из-за совместного сна

Актриса Анна Хилькевич приревновала свою маленькую дочь к няне. Звезда сериала «Универ» заявила в соцсетях, что ей не понравилось поведение женщины, которая легла спать вместе с девочкой в одну кровать.

Знаменитость поделилась своими переживаниями в личном микроблоге. Анна призналась, что была в шоке, когда увидела Оливию вместе с няней в кровати.

«Да, я ревнивая, но все же считаю, что такие моменты, как минимум, должны обсуждаться со мной. Я лично ни разу не слышала про совместный сон с няней! Или я не права? И это тоже вариант нормы? В общем, я кратко высказала свое недоумение, закончив фразой "завтра поговорим" и ушла, забрав малютку», – поделилась артистка.

Мнение подписчиков актрисы разделилось. Некоторые поддержали ее и отметили, что им бы тоже не понравилось такое «сближение».

Другие же предположили, что это был единственный способ, чтобы успокоить ребенка, и что «это нормально».

Ранее мы писали о том, что Настасья Самбурская высказалась о конфликте с Хилькевич. Звезда вспомнила, когда в прессе говорили о скандале между актрисами. В интервью брюнетка назвала все это «неудачным пиаром».

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