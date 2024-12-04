«Неудачный пиар»: Настасья Самбурская высказалась о конфликте с Хилькевич

Российская актриса Настасья Самбурская не подтвердила слухи о конфликте с коллегой по сериалу «Универ. Новая общага» Анной Хилькевич. Соответствующая публикация появилась в ее микроблоге.

Артистка попросила фанатов задавать ей интересующие их вопросы. Один из пользователей спросил у Самбурской, действительно ли у нее была ссора с Анной Хилькевич. Знаменитость призналась, что это ложь. Она уточнила, что в начале съемок «Универа» работник одного из изданий предложил актрисам разыграть конфликт.

«Мы разыграли некую драку, ссору в туалете. После этого, естественно, все издания расхватали это видео, растиражировали и уже сами додумывали. Писали, что нас по гримеркам разным разводили, что мы прям заклятые враги. Ничего этого не было на самом деле. Все это — неудачный пиар», — поделилась Настасья.

Ранее актер Станислав Бондаренко высказался о работе с Настасьей Самбурской.

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