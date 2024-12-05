23-летний сын Михаила Полицеймако рассказал, что отец помогает ему в карьере. Об этом сообщает Леди Mail.

Никита пошел по стопам деда и отца и выбрал актерскую профессию. По словам начинающего артиста, Михаил оказывает содействие, давая ему ценные советы. Никита считает отца «безусловным эталоном» и ориентиром в профессии, вот почему он всегда прислушивается к его мнению.

«Еще будучи ребенком, я несколько раз пересмотрел все его спектакли и до сих пор с особой любовью и вниманием наблюдаю за его работой в кино. Его советы представляют для меня огромную ценность, потому что, во-первых, исходят от родителя, а во-вторых, я почитаю папу как великого мастера со схожей со мной фактурой, темпераментом и органикой», — сообщил сын Михаила.

Также Михаил привил сыну любовь к своему делу и научил получать удовольствие от творческого процесса.

Ранее актриса Ангелина Стречина разрыдалась после проката с травмой на «Ледниковом периоде». Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что актер Павел Табаков умилил поклонников фотографией 4-летней дочки.