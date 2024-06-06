Ушла вразнос: Слава купила авто за 28 млн рублей после приобретения элитной квартиры в Москве

После покупки дорогостоящей квартиры в Москве певица Слава решила еще на одно приобретение. Теперь артистка — обладательница автомобиля стоимостью в 28 млн рублей.

В социальных сетях певица рассказала, что купила полноразмерный пикап марки Ford. Стоимость машины составляет 32 млн рублей, но артистке сделали скидку. В итоге автомобиль ей обошелся в 28 млн рублей — об этом Слава рассказала подписчикам.

Недавно Слава купила дорогостоящую квартиру в Москве. Артистка приобрела апартаменты с панорамными окнами в элитном жилом комплексе в Пресненском районе. Сама жилплощадь находится на 33-м этаже. Всего в квартире площадью 129,9 квадратных метра четыре комнаты без ремонта. Из окон звезды открывается вид на Лужники, Воробьевы горы и Москву-реку. Исполнительница хита «Одиночество» не раскрывает стоимость недвижимости, но застройщики оценили жилье более чем в 100 млн рублей.

До этого артистка рассказывала, как ей было тяжело в начале карьеры. Певицу не принимали другие коллеги по шоу-бизнесу и постоянно ее травили.