Слава похвасталась московской квартирой за более чем 100 млн рублей

Известная певица Слава купила дорогостоящую квартиру в Москве. Об этом пишет Telegram-канал «Звездач».

Артистка приобрела квартиру с панорамными окнами в элитном жилом комплексе в Пресненском районе. Сама жилплощадь находится на 33-м этаже. Всего в квартире площадью 129,9 квадратных метра четыре комнаты без ремонта. Из окон звезды открывается вид на Лужники, Воробьевы горы и Москву-реку.

По информации источника, застройщики оценили квартиру в 119,9 млн рублей.

Напомним, Слава начала карьеру певицы в 2002 году. Спустя два года она выпустила свой первый студийный альбом «Попутчица». Исполнительница является лауреаткой премий «Песня года» и «Золотой граммофон».

В декабре 2022 года Слава рассталась с предпринимателем Анатолием Данилицким после 20 лет отношений. Причиной разрыва стало пребывание Данилицкого с проститутками в ночном клубе. В июле пара помирилась. Предприниматель вновь сделал предложение знаменитости, однако та его пока не приняла.

Ранее певица Марина Девятова обвинила в неискренности артистов, поющих патриотические песни.