«Поющие трусы и телка олигарха»: как травили певицу Славу в начале карьеры

Певицу Славу (настоящее имя Анастасия Сланевская) далеко не сразу приняли в российском шоу-бизнесе. 44-летняя исполнительница хита «Одиночество» призналась, что ей было трудно в начале карьеры.

В следующем году артистка отметит 25-летие на сцене. Но в самом начале своего пути Слава столкнулась с трудностями: ее абсолютно не воспринимали звезды российского шоу-бизнеса. Певице было тяжело находиться в компании коллег.

«Потому что все считали, что я поющие трусы и телка олигарха. И якобы им всё понятно. Но оказалось, что я гениальная просто певица, которую любит вся страна, и не только наша. Поэтому все они сейчас идут на…», — отметила Слава в разговоре с Voice.

В прошлом году единственная дочь звезды Александра родила ребенка. Слава впервые стала бабушкой и очень обрадовалась этому событию. Она старается баловать внука и проводит с ним много времени. Однако наследница артистки рассказывала, что певица была строга с ней в детстве.

Ранее певица обратилась к своей аудитории через социальные сети и высказалась об обманщиках, которые, по словам звезды, есть в ее окружении. Она заявила, что не раз прощала их, но теперь сильно жалеет об этом.