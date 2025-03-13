«Уши заткнут, если услышат»: Михаил Боярский объяснил, почему не поет для друзей

Музыкант Михаил Боярский заявил, что не поет в кругу друзей. Об этом стало известно в эфире шоу Zangalis&K.

Певец Михаил Боярский признался, что исполняет композиции только для съемок фильмов или репетиций спектакля. Как выяснилось, семья и друзья не станут слушать хиты Боярского.

«В кругу друзей не пою. Только если это необходимо для работы — для фильма или спектакля. А в кругу друзей нет. У меня друзья такие, что уши заткнут, если услышат, как я пою», — признался артист.

Также Боярский считает, что необходимо осознавать свои возможности и не браться за дела, для которых не хватает способностей. По мнению знаменитости, сегодня на ТВ много артистов, пробившихся «не по заслугам».

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