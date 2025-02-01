Ловила восхищенные взгляды: Елизавета Боярская вышла в свет в роскошном платье

31 января в киноконцерне «Мосфильм» прошла церемония вручения премии «Золотой орел». Известные российские артисты пришли на мероприятие в роскошных нарядах. Настоящий фурор своим образом произвела Елизавета Боярская.

39-летняя Боярская появилась на красной дорожке в длинном прозрачном платье от кутюр, украшенном черными узорами в виде листвы от российского дизайнера Юлии Яниной. В таком же позировала на дорожке Каннского кинофестиваля в 2023 году турецкая актриса Мерьем Узерли. Заслуженная артистка выглядела превосходно — образ она дополнила макияжем с акцентом на глаза и нюдовой помадой, пишет Kp.ru.

Дочь Михаила Боярского в этот раз вышла в свет без мужа Максима Матвеева. Их пара считается одной из самых крепких в российской киноиндустрии. Светские гости полагают, что именно любовь супруга мотивирует актрису и благодаря этому она так прекрасно выглядит.

Актеры познакомились в 2009 году на съемках фильма «Не скажу». В 2010 году они заключили брак. Елизавета и Максим воспитывают двух сыновей — 12-летнего Андрея и шестилетнего Григория.

В декабре прошлого года Елизавета Боярская отметила 39-летие. В этот день Максим Матвеев трогательно обратился к жене и признался ей в любви.