Сын Олега Газманова разочаровал певицу Ларису Долину в шоу «Один в один». Об этом сообщает «7Дней.ru».

Родион Газманов стал участником шоу «Один в один». За вышедшие выпуски артист так и не смог поразить членов жюри: все его номера получали низкие оценки. На этот раз Газманов «промахнулся» с образом Юрия Никулина из «Кавказской пленницы». Лариса Долина разочаровалась его выступлением. Она ожидала услышать «голос любимого артиста», но Родин не смог с точностью передать образ.

«Проблема в том, что голос Никулина никто никогда не сможет озвучить, даже у Леши Чумакова не получилось, а он номер один у нас в этом смысле. Я очень ждала, что, боже, неужели я сейчас услышу голос любимого артиста. Не получилось», — высказалась она.

При этом Долина отметила, что участник шоу сумел перенять манеру движения Никулина: его сутулость и суетливость.

Сам Родион не стал отвечать на критику жюри.

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