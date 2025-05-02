«Урод»: Иосиф Пригожин ответил блогеру, который в соцсетях оскорбил Валерию

Продюсер Иосиф Пригожин отреагировал на оскорбления в адрес певицы Валерии со стороны украинского блогера и журналиста Дмитрия Гордона* (признан иноагентом на территории РФ, внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

Пригожин считает недопустимыми оскорбления в адрес женщины и матери троих детей. По его мнению, это невицилизованно.

«Это называется цивилизацией? Такие оскорбления в адрес женщины, матери троих детей, он же просто урод», - сказал продюсер сайту aif.ru.

Ранее муж певицы возмутился расследованием СБУ из-за клипа Валерии. Речь идет о песне «С чего начинается Родина». Он считает, что у представителей Службы безопасности Украины «дегенеративное мышление». Съемки клипа проходили в Подмосковье, а не в зоне СВО, отметил Пригожин.

Также продюсер рассказывал о семье и, в частности, о дочери Данае. Продюсер заявил, что дети уже должны его содержать – он дал им образование, знание и возможности.