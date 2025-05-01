Иосиф Пригожин возмутился желанием СБУ проверить Валерию из-за клипа на фоне руин. Об этом сообщает Газета.Ru.

Валерия представила клип на песню «С чего начинается Родина» и угодила в скандал. В ролике артистка исполняет композицию на фоне разрушенных зданий, в связи с чем СБУ намерена проверить певицу. Иосиф Пригожин резко отреагировал на подобное решение, назвав его «дегенеративным мышлением».

«Дегенеративное мышление представителей СБУ и остальных видеть в нас врагов, не чтить и не уважать память отдавших жизни за нашу жизнь, за нашу свободу, понимаете? Видеть в нас все время зло — это просто запредельно уже. Мне нечего добавить. Ни мне, ни Валерии», — высказался продюсер.

Иосиф отметил, что съемки клипа проходили не в зоне СВО, а в Подмосковье. Они снимали в декорациях военного фильма «В списках не значился».

«Мы у себя дома, на территории Москвы, в Подмосковье. Открыли невероятный комплекс, где снимаются фильмы — парк «Москино». И самое главное, что я хочу сказать, мы репетировали впервые. Мы репетировали перед заходом в павильон, а это все декорации фильма «В списках не значился»», — пояснил он.

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