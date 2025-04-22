«Дал образование, возможности»: Иосиф Пригожин заявил, что дети должны его содержать

Продюсер Иосиф Пригожин рассказал о дочери Данае и отметил, что дети уже должны его содержать. О семье он заговорил на гала-ужине премии МУЗ-ТВ «Легенда». На мероприятии присутствовала корреспондент сайта «Страсти».

Пригожин рассказал о работе дочери. Также выяснилось, что наследница продюсера пока не приобрела собственное жилье.

«Она работает… Занимается менеджментом. С 15 лет работает. Приучилась работать. Хорошо сама зарабытывает. Ей комфортно. Она снимает фильмы, которые берут на кинофестивали уже. Это была ее цель, мечта. Она закончила академию кино в Нью-Йорке. Ей хочется двигаться в этом направлении», - рассказал Пригожин.

На вопрос о собственной квартире он сказал: «После определенного возраста я детям говорю: никто попрошайничать не должен. Меня наняли батрачить всю жизнь? Дети после 21 года уже не дети. Они уже взрослые люди. Мне никто ничего так просто не давал в этой жизни».

Продюсер признался: с детьми сложились непростые отношения. Все потому, что когда-то они осуждали отца на всю страну.

«У меня с ними непростые отношения. Меня сильно расстраивало, что они в свое время пошли на телевидение за то, что я защищал их же интересы. Сегодня они остались без ничего… Я же их никуда не выгонял. Оставил несколько квартир, землю, дачу, пользуйтесь. Помогаю деньгами.

Ей уже 27, Диме 36 сегодня исполнилось. Как-то надо устраивать свою жизнь. Я же не буду с соской все время ходить…. Это они уже должны все меня содержать, а не я. Я дал образование, знание, возможности. А мне никто ничего не давал», - заключил Пригожин.