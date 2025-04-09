Упала в цене в два раза: известны гонорары Орбакайте после отмены в России

Гонорары певицы Кристины Орбакайте упали за год с 3,4 млн в два раза. Об этом сообщает Kp.ru.

Кристина Орбакайте столкнулась с массовой отменой концертов в РФ, после чего в начале 2024 улетела в Америку. По информации источника, за два года у певицы не было частных заказов в России. Орбакайте появляется лишь на зарубежных мероприятиях, но не как хедлайнер, или выступает в клубах, чья вместимость до 2 тысяч человек.

Как утверждает источник, год назад гонорар Орбакайте за корпоратив составлял 3,4 млн. Теперь она получает 1,7 млн.

В мае 2025 года у артистки стартует гастрольный тур по Германии, где средняя цена билета равна 5,6 тыс. Общая выручка за выступления составит почти 3 млн.

Сама Кристина не комментирует трудности с концертами.

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