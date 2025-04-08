Концерт Кристины Орбакайте в Литве под угрозой: эмигрировавшую певицу призвали определиться с позицией

Уехавшая из России Кристина Орбакайте может остаться без запланированного концерта в Вильнюсе. Премьер-министр Литвы Гинтаутас Палуцкас потребовал хранящую молчание артистку определиться с гражданской позицией. Об этом сообщает местное издание LRT.

Выступление Кристины Орбакайте, намеченное на 31 мая на площадке Pramogu arena в Вильнюсе, оказалось под угрозой срыва. Премьер-министр Литвы заявил, что эмигрировавшая певица должна определиться со своей позицией насчет нынешней ситуации в стране и за ее пределами. Таким образом он отреагировал на возмущения местных жителей из-за грядущего концерта знаменитости.

«Организаторы концерта могут задать ей этот вопрос и предоставить ответ общественности», — отметил Гинтаутас Палуцкас.

Напомним, Кристина Орбакайте покинула Россию в 2022 году и эмигрировала в Майами, где сейчас живет с семьей. После отъезда дочь Аллы Пугачевой периодически возвращалась в страну на заработки. В марте 2024 года у певицы сорвался гастрольный тур по городам России. Она смогла выступить только в Москве и Санкт-Петербурге. В сентябре артистка заявила, что это были ее заключительные концерты в стране, а недавно анонсировала новый гастрольный тур по Европе весной и летом 2025 года.

Ранее мы писали о том, что Кристина Орбакайте косвенно высказалась об отъезде из России. В новой песне артистка намекнула, что не жалеет об эмиграции: «Не буду я грустить о том, что было».