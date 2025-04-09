Известны подробности нового бизнеса отмененной Насти Ивлеевой

Блогерша Настя Ивлеева будет продавать конскую сбрую под собственным брендом. Об этом сообщает Telegram-канал Светский хроник.

По информации источника, за несколько дней до запуска деревенского реалити-шоу «Чегеря» Настя подала заявку на регистрацию одноименного товарного знака. Если ее одобрят, то под маркой можно будет выпускать реалити-шоу и подкасты, сувенирные свечи, ювелирные изделия, трости, кнуты, конскую сбрую, ошейники, палатки, газировки, услуги СПА и даже участвовать в благотворительности.

Сама Настя не комментировала регистрацию товарного знака.

Также источник утверждает, что реалити Ивлеевой выйдет уже 1 мая.

Напомним, после отмены из-за «голой» вечеринки блогерша надолго исчезла из медиапространства. Она не посещала светские мероприятия и на некоторое время отказалась от соцсетей.

Ранее сообщалось, что Владимир Вдовиченков купил особняк Ивлеевой в Подмосковье за 120 млн. Подробности читайте в этой новости.

Также мы писали, что общественники предложили закрыть доступ в Госдуму Анфисе Чеховой.