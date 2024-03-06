«Упала на ровном месте»: Лариса Гузеева неделю проходила со сломанной ногой

Телеведущая Лариса Гузеева сломала ногу и неделю не обращалась к врачам. Актриса поругала себя и назвала «дурной бабой».

О случившемся Гузеева рассказала в соцсетях.

«Сломала ногу, неделю отходила, боялась идти к врачу. Дурная я баба», - рассказала ведущая, пока медсестра гипсовала ногу.

Гузеева «упала на ровном месте», это случилось второй раз с Нового года. Артистка задумалась, что «не туда идет, не той тропой».

Ранее другая ведущая сломала ногу – инцидент произошел с Лерой Кудрявцевой на репетиции. Она перенесла операцию, но боится наступать на ногу. 4 марта она рассказывала, что ходит на костылях по квартире и быстро устает. Швы пока не сняты, на ноге сохраняется отек.

Также Кудрявцева жаловалась, что не может встать на весы после операции. Из-за отсутствия физической активности она набрала вес.