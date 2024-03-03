Невыполнимая задача: Лера Кудрявцева рассказала, что не может делать из-за операции

Знаменитая телеведущая Лера Кудрявцева пожаловалась своим подписчикам в Telegram-канале на сложности после перенесенной операции. Оказалось, что звезда даже не может встать на весы, чтобы узнать свой вес.

У Кудрявцевой была повреждена нога. Знаменитость не так давно перенесла операцию, которая, как утверждается, прошла успешно. Однако, несмотря на положительный результат, Лера столкнулась со сложностями восстановления после хирургического вмешательства. Телеведущая хотела бы следить за своим весом, но из-за травмы не может встать на весы.

«Даже не могу встать на весы, сколько я нажрала узнать», — написала в своем канале Кудрявцева.

Ранее знаменитость уже выходила на связь с подписчиками и жаловалась на тяжелое восстановление. По словам Леры, теперь каждый шаг ей дается с трудом. Телеведущая заявила, что уже давно так не уставала.