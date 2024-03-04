«Швы еще не сняли»: Лера Кудрявцева рассказала о своем состоянии после операции
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Телеведущая Лера Кудрявцева продолжает восстановление после сложной операции на ноге. В своем Telegram-канале звезда поделилась подробностями своего состояния на данный момент.
По словам Леры Кудрявцевой, реабилитация проходит для нее тяжело. Накануне знаменитость рассказала о своем самочувствии и опубликовала кадры ноги, на которых можно увидеть швы и отек на ступне. Однако есть заметные улучшения — телеведущая призналась, что уже может ходить на костылях.
«Новостей о ноге немного. Швы еще не сняли, отек еще есть. Но уже могу по квартире ходить на костылях, правда, быстро устаю», — написала Лера Кудрявцева.
Кроме того, телезвезда порассуждала на тему того, как носить с собой телефон, когда передвигаться можно только на костылях.
«Дилемма. Как таскать с собой телефон? Руки заняты костылями», — высказалась телеведущая.
Напомним, Лера Кудрявцева получила серьезную травму на репетиции танцевального номера для нового шоу. Телезвезда неудачно приземлилась во время прыжка и порвала связки, а также получила перелом ноги.
Ранее сообщалось о том, что Лера Кудрявцева призналась, что не может встать на весы из-за перенесенной операции.